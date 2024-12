Més de 760.000 € per millorar un tram de 5 quilòmetres de l'L-701

El consistori demana la variant per no col·lapsar el centre. - C.LL.

Maria Molina

La diputació de Lleida ha adjudicat a l’empresa Romero Polo la rehabilitació del ferm de la carretera local L-701 d’Alcanó (C-12) a Juncosa (C-242) al tram de Granyena de les Garrigues al Soleràs. Es tracta d’un tram de gairebé 5 quilòmetres que suposarà una inversió de més de 760.000 euros. A l’execució d’aquesta millora es van presentar unes altres sis empreses (Sorigué, Rogasa Construcciones y Contratas, M y J Grúas, Eiffage Infraestructures, Arnó Infraestructures i Romà Infraestructures i Serveis). El termini d’execució és de tres mesos.

Aquest tram a condicionar es troba dins de la carretera que creua les vies de Torrebesses a Castelldans o Eix Tranversal de Ponent, la que va de Bellaguarda als Torms i de la Granadella a l’Albagés. Totes són vies locals que Generalitat i Diputació convertiran en carreteres i que ja tenen el compromís de finançament.

Castelldans exigeix la variant per treure del centre el trànsit de l’Eix Transversal de Ponent

Per la seua part, l’alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, va indicar que totes aquestes reformes estan en projecte i va sol·licitar que s’agilitzi el tram referit a la variant per evitar el pas de camions pel centre del poble, ja que “si no es fa aquesta ronda comportarà un col·lapse circulatori que, lluny d’agilitzar el trànsit, crearà un embut a la localitat”, va assenyalar.