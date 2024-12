Ressusciten l'associació del comerç local

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comerciants d’Arbeca han decidit reactivar l’antiga associació que els aglutinava a tots per abordar campanyes de promoció i publicitàries que impulsin el sector. L’entitat es va crear fa deu anys però el desinterès i el tancament d’alguns comerços va fer que mai no fos operativa. Ara, amb l’obertura de nous comerços i l’arribada d’emprenedors locals s’ha fet necessari posar-la en marxa, segons va explicar una de les impulsores de l’organisme, Mireia Navés. Són un total de 49 comerciants. “La majoria excepte quatre o cinc estem dins de l’organisme i n’han quedat fora molt pocs”, indica. L’entitat es denominarà BEC, inicials de Botiguers, Empresaris i Comerciants, i compten amb el suport de l’ajuntament. La intenció és dinamitzar d’una forma ordenada el sector i amb aquesta finalitat ja han programat una campanya nadalenca entre els clients que acabarà el proper 7 de gener amb el sorteig de desenes de xecs regal. En total, el valor dels articles és de 2.400 euros. Els guanyadors podran bescanviar el valor dels xecs per articles de les firmes locals abans del 31 de març del 2025.

Pel que fa a la reactivació de l’associació, “estem estudiant la manera de constituir-nos i formar la junta, que estarà integrada per 8 persones elegides en assemblea que, al seu torn, elegiran el president”. Segons Navés, l’organisme funcionava abans gràcies al voluntariat. “Hem cregut que la millor manera de potenciar el sector és organitzar-nos ja que ara sí que hi ha interès a divulgar i promoure comerços i empreses locals entre el veïnat i també fora”, va explicar.