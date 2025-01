Trobada de vehicles clàssics al Sindicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quinzena de cotxes històrics es van concentrar diumenge 29 al Sindicat de Tarrés per celebrar el tancament de la temporada del programa d’activitats de l’Associació Motor Clàssics Barberà. La trobada es va organitzar amb la col·laboració del Sindicat. Els vehicles van destacar, a més de per la seua antiguitat, per l’exclusivitat, i es van poder veure un Citroën DS 20 del 1969, un Audi 52 del 1990 i diversos Mini i Citroën dels anys seixanta, entre d’altres. A més, els participants van poder degustar un dinar. Aquesta associació compta amb 120 socis i es va crear fa sis anys per aficionats als vehicles clàssics.