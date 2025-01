Exigeixen retirar els cables de telèfon que estan en desús per l'apagada del coure

El relleu de la telefonia digital a les línies de cable de coure, que van deixar de funcionar el mes de novembre passat, ha provocat que la gran part del cablatge, que ha quedat obsolet i en desús, pengi sense cap utilitat als carrers dels pobles. A la Granadella, l’acaldesaa, Elena Llauradó, va lamentar que Telefónica no hagi previst retirar-los. Va afegir que, en alguns casos, els tècnics de la companyia sí que van extreure el coure dels cables, però els van deixar “tallats, penjant i arrugats” a la via pública. “És una vergonya perquè no hem de tenir els carrers plens de filferros, cordons o fils que no tenen cap funció, i tampoc no és feina nostra retirar-ho”, va dir. El consistori va apuntar que ha rebut algunes queixes de veïns que veuen “certa inseguretat” al tenir penjant el cablatge. El procés de reemplaçament de les línies de cable de coure va deixar fora de servei la tradicional xarxa de comunicacions que durant anys ha ajudat en el desenvolupament social i econòmic de la demarcació.

Les centrals de cable de coure de Lleida van deixar de ser operatives el dia 27 de novembre amb el tancament de les de Camp de Mart, Alcarràs, Alpicat, les Borges, Cervera, la Seu d’Urgell, Solsona, Tremp i Vielha.