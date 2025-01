Puiggròs dona per conjurat el risc de ruïna del castell

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Mai no es pot assegurar, però tal com està ja no sembla que hagi de caure”, explica Albert Bellart, alcalde de Puiggròs, sobre la situació del castell de la localitat, un edifici de finals del segle XII el grau de deteriorament del qual amenaçava de provocar una catàstrofe, al trobar-se proper a habitatges del poble.

L’ajuntament, que fa quatre anys que treballa en la consolidació de l’edifici i que manté el projecte de rehabilitar-lo per reobrir-lo com a espai públic, va aprovar fa uns dies en el ple el projecte bàsic de consolidació de murs i de “reconstrucció puntual” dels arcs del castell, una actuació que té un pressupost de 198.412 euros (163.977 més IVA, finançats per la conselleria de Cultura) i que es troba en fase d’exposició pública.

“El projecte és de més de 3 milions i el pressupost municipal és de 300.000 €. És impossible sense ajuda”

“Es tracta de reforçar els murs i els arcs per evitar que pugui caure, d’impedir que pugui produir-se algun tipus de moviment i acabi cedint l’estructura de l’edifici”, assenyala Bellart.

Amb aquesta intervenció, el consistori haurà invertit en els últims quatre anys en la consolidació del castell 420.000 €: 195.000 d’aportats per la Generalitat, 180.000 de la diputació de Lleida i 45.000 de l’IEI (Institut d’Estudis Ilerdencs). “Anem agafant una mica d’aquí i una mica d’allà, i anem treballant. Està molt millor del que estava”, explica l’alcalde.

Els treballs desenvolupats fins ara han inclòs la neteja, el farcit d’esquerdes, la col·locació de bigues i de tensors per assegurar l’estructura i la construcció d’una coberta de ferro com a sostrada. “El problema principal era la pluja. L’aigua empenyia les parets i això suposava un risc per a l’estabilitat”, apunta l’alcalde de Puiggròs.

L’ajuntament manté el projecte de reobrir al públic el castell, una cosa que farà parcialment, a l’espai entre dos dels arcs, després de la pròxima intervenció. “Ha quedat consolidat perquè no es degradi. La primera actuació, el 2023, va ser d’urgència perquè podia esfondrar-se”, explica el regidor Eduard Cau.

L’obertura d’un centre polivalent quedarà, en qualsevol cas, per a més endavant després de no prosperar una petició de fons al Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb Ús Turístic del ministeri d’Indústria, en el qual sí que han entrat les propostes de restauració del castell de la Floresta, que rebrà 1,86 milions d’euros, i el del Miracle de Riner, al qual aniran destinats 2,73.

“La idea és poder reobrir-lo, i ja hem arribat a organitzar alguna visita”, explica l’alcalde, que destaca la dificultat de desenvolupar aquesta iniciativa en solitari: “Vam presentar un projecte que ascendia a més de tres milions, i el pressupost de l’ajuntament és de 300.000 euros anuals. És impossible sense ajuda.”