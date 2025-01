Retards en l'alta velocitat per un robatori a les Borges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un robatori de cable va provocar ahir retards de 20 minuts als trens d’alta velocitat que circulen entre Lleida i Tarragona. Segons Adif, la incidència va afectar els sistemes d’electrificació de les Borges Blanques. Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat al voltant de les 6.30 hores. Per la seua part, Adif va informar que “una incidència que afecta els sistemes d’electrificació a les Borges Blanques, costat Madrid (Ample Estàndard), està provocant retards mitjans estimats en 20 minuts en trens de llarga i mitjana distància (trajecte Lleida-Camp de Tarragona). La incidència ha estat provocada per robatori de cable”. Concretament, al costat de les vies a la capital de les Garrigues es van trobar tensors d’alumini i 300 metres de cable de coure, segons un portaveu dels Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació.

El robatori va tenir afectacions a tots els trens d’alta velocitat –tant de Renfe com d’Ouigo i Iryo– que ahir circulaven per la línia que connecta Madrid amb Barcelona i Figueres. Hi va haver una dotzena de combois de Renfe afectats amb retards d’entre 20 i 25 minuts, segons va informar una portaveu de l’empresa pública. Trens d’alta velocitat que van fer aturada a les estacions de Barcelona Sants i Girona van registrar retards superiors als 10 minuts fins a primera hora de la tarda. A les 19.30 hores, la portaveu de Renfe va afirmar que tots els trens circulaven amb normalitat. Així mateix, Renfe va enviar un correu a tots els passatgers que havien comprat bitllets per l’alta velocitat, també als qui circulaven en l’altra direcció, informant que hi podia haver retards encara que no va especificar una xifra. Aquestes comunicacions són habituals quan hi ha retards. El d’ahir va ser el segon robatori de cable del 2025 a Catalunya. Aquest gener, la circulació ferroviària de Rodalies entre Figueres i Portbou va quedar aturada per una incidència a les instal·lacions derivada del robatori de cable. Aquesta incidència afectava la circulació de trens de les línies RG1 i R11.