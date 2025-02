El Govern assegura que la qualitat de l'aire de les Garrigues es troba dins de la normalitat

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La qualitat de l'aire de les Garrigues es troba dins de la normalitat en un entorn agrícola de secà, segons les dades que ha presentat el Govern i el Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a la Taula de la Qualitat de l'Aire de les Garrigues que s'ha celebrat aquest dijous a les Borges Blanques. Les dades indiquen que tots els contaminants es troben dins dels límits legislats. Només les partícules PM10, unes petites partícules sòlides o líquides disperses a l'atmosfera, han registrat nivells més elevats de manera puntual, però sense superar els límits normatius.

És la segona vegada que el Govern convoca la taula, després de la primera trobada de constitució d'aquest espai territorial i informatiu celebrada a finals del 2022. Es tracta d'un espai territorial amb funcions informatives, consultives i de col·laboració amb els departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i de Salut en l'anàlisi de la qualitat de l’aire a la comarca i els aspectes relacionats.

Durant aquesta segona reunió plenària, el secretari de Transició Ecològica i president de l'òrgan, Jordi Sargatal, ha explicat que la Generalitat ha mantingut el compromís de "gestionar de manera transparent totes les dades de qualitat de l’aire i d'informar sobre les conclusions dels estudis de caracterització de partícules", que duu a terme l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del CSIC.

Les dades de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la Generalitat indiquen que tots els valors observats es troben dins de la normalitat en un entorn agrícola de secà.

Per conèixer més profundament l'origen del material particulat atmosfèric, Transició Ecològica ha realitzat quatre campanyes específiques amb unitats mòbils i ha encarregat estudis sobre la seva composició. Dels tres estudis que ha realitzat el CSIC en la zona de qualitat de l'aire (ZQA) Terres de Ponent des de l'any 2019 es desprèn que no hi ha un sol focus que generi les partícules, sinó que els valors de qualitat de l'aire s'han d'atribuir a un conjunt de causes. El darrer, elaborat en dos períodes i amb una anàlisi més amplia, corrobora les avaluacions anteriors.