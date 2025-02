Maridatge efímer d'art i pedra

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de recórrer galeries d’Alemanya, Suïssa, Dinamarca o Croàcia, el pintor català Xavier González Arnau aterrarà a les Garrigues amb una proposta expositiva que fusiona art i territori. Així, la comarca acollirà tres mostres de la seua obra, cada una en un espai amb un fort valor patrimonial, consolidant així un diàleg entre pintura i arquitectura sota el nom de Trau endins.

El recorregut expositiu arrancarà el diumenge 23 de febrer en un enclavament insòlit i desconegut del Castell de l’Espluga Calba. A aquest escenari, les pintures de gran format de González Arnau s’integraran amb la pedra centenària del monument, potenciant la relació entre el seu univers artístic i la història del lloc.

González Arnau és pintor autodidacte i ha exposat en galeries d’Alemanya, Suïssa, Croàcia o Dinamarca

Les seues obres s’hi estaran només unes hores i a partir de la tarda s’exhibiran al Sindicat de Tarrés, on es podran contemplar fins a finals de març.

L’artista realitzarà allà una intervenció especial l’1 de març a les 18.30 hores, abans d’una conferència del productor cinematogràfic Paco Poch, guardonat recentment amb el premi Gaudí d’Honor-Miquel Porter. Aquell mateix dia, al matí, González Arnau inaugurarà també la tercera mostra a la Casa de Poblet de Vinaixa. Estarà oberta durant tot el mes i coincidirà amb la celebració de la Fira de l’Oli i la Pedra.

Xavier González Arnau, nascut a Terrassa l’any 1980, és un artista amb una trajectòria autodidacta i nòmada. El seu treball, influït per la filosofia de Nietzsche i textos sagrats de l’Antic Testament, busca transmetre una visió d’esperança en un món dominat pel materialisme. Ha viscut i treballat en ciutats com Berlín, Nova York, i diferents localitats d’Itàlia i Croàcia, unes experiències que han enriquit el seu llenguatge pictòric.

La seua recent exposició L’estranger a l’església de Sant Martí Vell reafirma el seu interès per portar l’art a espais no convencionals i convertir-los en escenaris vius de diàleg cultural.

L’arribada de González Arnau a les Garrigues serà possible gràcies a la col·laboració dels ajuntaments locals i agents dinamitzadors de la comarca, com el Sindicat de Tarrés. A més, aquesta iniciativa ha comptat amb l’impuls de la periodista i activista cultural Txell Bonet, amb arrels a Fulleda, i que ha treballat per atansar l’art del pintor a la seua terra.

Les exposicions no només permeten apreciar la singularitat de l’obra de l’artista, sinó que també posen de relleu el patrimoni de les Garrigues, reivindicant aquests espais com a escenaris vius per a la cultura. Aquesta sèrie d’esdeveniments es converteix en una oportunitat única per descobrir la riquesa artística i arquitectònica de la comarca, consolidant el territori com una destinació cultural de referència.