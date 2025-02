Mig miler de turistes en tres espais naturals del pla de Lleida des del novembre

Publicat per ACNAlba Mor Verificat per Creat: Actualitzat:

Espais naturals protegits de pla de Lleida han registrat des del passat mes de novembre mig miler de visitants en el marc de la posada en marxa del programa d’educació ambiental i els serveis d’informació a Mas de Melons (Garrigues), la timoneda d’Alfés (Segrià) i l’estany d’Ivars i Vila-sana (Pla d’Urgell). La iniciativa, impulsada pel departament de Territori i gestionada per l’entitat La Llena amb l’Associació Leader Ponent, la cooperativa Reboll i l’Associació La Trenca, té per objectiu difondre els valors naturals d’aquestes zones “úniques”, segons l’ambientòleg Toni Costa. El programa d’educació ambiental inclou més de 130 activitats com un taller de dibuix naturalístic i un cens d’ocells rapinyaires nocturns, entre d’altres.

Els punts d’informació estan ubicats a la Masia de Mas de Melons i a Cal Sinén de l’estany d’Ivars i Vila-sana, mentre que el de la timoneda d’Alfés és itinerant.

Els tres serveis estan oberts els caps de setmana i festius i compten amb activitats de formació ambiental dirigides a famílies, associacions, centres de formació i altres agents que vulguin visitar aquests espais naturals. La intenció ara és estendre aquestes activitats més enllà de l’àmbit turístic i incidir en els centres educatius i promoure el voluntariat ambiental.