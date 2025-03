Un dels deu pobles més acollidors de tot Espanya

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El municipi de Tarrés figura entre les deu destinacions rurals més acollidores d’Espanya per disfrutar de la Setmana Santa, segons una recent anàlisi de la plataforma digital d’allotjaments Airbnb. El municipi, conegut per la seua arquitectura tradicional catalana i l’entorn privilegiat entre vinyes i camps agrícoles, ocupa el vuitè lloc en una classificació que premia la calidesa i atenció dels amfitrions locals cap als visitants, especialment famílies que busquen experiències autèntiques allunyades del turisme massificat.

Amb l’arribada de la Setmana Santa, primera gran oportunitat vacacional de l’any per a moltes famílies, creix l’interès per destinacions que ofereixin no només paisatges atractius o patrimoni cultural, sinó també una experiència més propera i personal.

Segons les valoracions recopilades per la plataforma d’allotjaments, els viatgers destaquen especialment llocs on els amfitrions són descrits com a “acollidors”, “atents” i “de gran ajuda”, convertint l’estada en una experiència memorable més enllà del simple allotjament. La selecció inclou un total de 10 localitats repartides per diferents comunitats autònomes, amb especial protagonisme per a Catalunya, que col·loca cinc dels seus pobles entre els més valorats per la seua hospitalitat.

Al costat de Tarrés apareixen Sant Llorenç d’Hortons i el Brull a Barcelona, que ocupen els dos primers llocs del rànquing, a més de la Quart, en setè lloc també a la província de Barcelona, i localitat situada al Parc Natural del Montseny, amb tot just 300 habitants. Andalusia també destaca amb dos representants: Dudar (Granada) i Laujar de Andarax (Almeria). Els segueixen Aldealuenga de Pedraza a Segòvia (Castella i Lleó), San Mateo de Gállego i Biota a Saragossa, i Los Molinos a Madrid.

Les Garrigues concentra 79 habitatges d’ús turístic

Tarrés, que amb prou feines supera el centenar d’habitants, atresora un important patrimoni cultural i natural. Ofereix diferents punts d’interès històric i paisatgístic que el converteixen en una visita recomanable. La plataforma aconsella allotjar-se a la casa rural Els Cups de Cal París.

Així mateix, les Garrigues concentra 79 habitatges d’ús turístic. La comarca és un referent en matèria d’ecoturisme i per als amants d’activitats de turisme actiu com el senderisme, a més de patrimoni històric amb les cabanes de pedra seca i productes com l’oli d’oliva.