Més de 40 expositors participaran en la Fira de l’Oli i la Pedra de Vinaixa, que se celebrarà des de divendres fins diumenge. Incorporarà novetats com una caminada cultural per donar a conèixer les pedreres de la localitat i altres elements relacionats amb el treball de la pedra. Hi haurà demostracions gastronòmiques i de treball artesanal en pedra, així com també degustacions de productes locals.