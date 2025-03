Màscares carnavalesques del 1936, amb catró d'abans de la Guerra Civil, en un museu de Lleida

El museu de Cal Pauet de les Borges Blanques acull aquests dies una col·lecció de màscares de Carnaval dels anys trenta, abans de l’esclat de la Guerra Civil el 1936. Van quedar sense vendre i oblidades en un magatzem del barri Gòtic de Barcelona. Josep Maria Anglès, titular del museu, afirma que des d’aleshores han estat guardades en caixes i no havien vist la llum.

“Aquesta és la segona mostra de màscares carnavalesques que exposo, la primera va ser amb altres que van quedar arraconades en un magatzem del que va ser Lo Baratillo de Lleida”. Són de cartró, molt populars a començaments de segle, petites obres fetes a mà per artesans que buscaven que la gent gaudís del Carnaval. Així mateix, explica que no són com les màscares venecianes. “Són més quotidianes, de personatges del carrer i en to sarcàstic, i algunes fisonomies poden recordar amb indiscutible sarcasme determinats personatges dels anys trenta”, va afirmar.

Una de les estructures de Meccano que s’exposen. - AMADO FORROLLA

A banda de la mostra d’una quinzena de màscares, el museu també compta amb una exposició dedicada a les construccions fetes amb peces de Meccano. N’hi ha una dotzena, entre les quals destaquen nòries i fins i tot una Torre Eiffel. Anglès explica que els visitants poden fer-les funcionar i disfrutar d’aquest joc de modelisme d’origen anglès. El museu té gairebé 3.000 peces antigues entre vehicles, posters, televisors, fulletons publicitaris, càmeres i altres objectes.