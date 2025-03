Volen millores per posar fi als microtalls a les Garrigues

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’alcalde de l’Espluga Calba, Igor San Emeterio, va comunicar dimarts al president de la Diputació, Joan Talarn, la preocupació del municipi sobre els microtalls que es registren a la comarca en els últims mesos i que afecten la vida quotidiana de les persones i el funcionament de les empreses. També va destacar la importància que la corporació assumeixi la titularitat de la carretera LV-2012.

A l’Espluga Calba, també va visitar la cooperativa tèxtil Sompunt, com a exemple d’innovació i desenvolupament econòmic a la comarca. Durant la jornada, Talarn també va ser a Fulleda, on va visitar les noves dependències municipals i equipaments esportius.

Finalment, el president de la corporació va acabar a Tarrés on es va reunir amb l’alcalde, Carles Mora, qui li va mostrar alguns dels projectes que s’estan impulsant com uns nous lavabos al magatzem municipal, la instal·lació de tanques a la zona esportiva i el projecte d’accessibilitat per a persones invidents i amb mobilitat reduïda. Talarn va destacar el compromís per dotar els pobles de recursos per continuar creixent.