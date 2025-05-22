Volen declarar inhabitable el bloc okupat de les Borges Blanques i instar el desallotjament: “ni segur, ni salubre ni funcional”
L’ajuntament obre el procés arran d’informes que hi aprecien “deficiències estructurals”. Obligaria a anar-se’n tots els habitants, siguin propietaris o hi visquin de lloguer o irregularment
L’ajuntament de les Borges Blanques ha iniciat el procés per declarar inhabitable el bloc del carrer Santiago Rusiñol, un edifici de 77 habitatges on conviuen els habitants d’uns 40 pisos okupats, una desena d’inquilins amb contractes de lloguer social i algun propietari particular. El consistori es basa en informes tècnics que hi aprecien des d’insalubritat fins a deficiències estructurals i de seguretat en aquest immoble. Actualment és propietat de la immobiliària de Terrassa Janus Business SL, que el va adquirir el gener passat.
Declarar inhabitable l’edifici obriria la porta a desallotjar a tots els que hi viuen, ja siguin propietaris o inquilins o resideixin en pisos okupats. L’ajuntament podria instar-los a marxar, apel·lant que l’immoble no compleix les condicions mínimes de seguretat i salubritat. Si no ho fessin de forma voluntària, tindria la possibilitat de demanar suport policial per desallotjar-los, segons van corroborar fonts municipals.
El procés s’ha iniciat amb l’obertura d’un expedient municipal, que l’ajuntament haurà de comunicar tant a l’empresa propietària com als habitants de l’immoble.
Està previst notificar-ho porta per porta als diferents pisos del bloc a partir de demà i, dimecres vinent, es convocarà els afectats a una reunió per exposar la situació de l’immoble i els efectes de declarar-lo inhabitable.
Així mateix, s’obrirà un període d’al·legacions de deu dies per a la immobiliària i els residents a l’edifici “que constin com a tals al padró d’habitants o en altres registres a què tingui accés l’ajuntament”, segons el decret municipal que inicia l’expedient.
El decret cita diversos informes tècnics, elaborats al llarg de l’últim any. El primer, del juny del 2024, apunta a un “deteriorament general de tots els elements i una gran brutícia” que fan necessari que “el conjunt de l’edificació se sotmeti a una actuació reparadora severa”. Un altre de posterior, del passat 15 de gener, afirma que la degradació “afecta tant alguns habitatges com els elements comuns de l’edifici” i conclou que “això contribueix a reforçar la consideració d’inhabitabilitat”, al donar-se “unes condicions inadequades de seguretat, salubritat i funcionalitat” en el bloc.
La instal·lació elèctrica està desmantellada en bona part de l’immoble, després que, l’estiu passat, operaris de la companyia elèctrica escortats per Mossos d’Esquadra els retiressin per provar de posar fi als entroncaments irregulars a la xarxa elèctrica.
Tanmateix, aquests han seguit des d’aleshores, al llarg d’un any problemàtic en què hi ha hagut des d’un incendi a l’edifici fins a un fort dispositiu policial per portar a terme desnonaments.
L’ajuntament de les Borges Blanques calcula que incidències relacionades amb aquest edifici han suposat un cost d’uns 2,5 milions d’euros en 15 anys.
Aquesta xifra inclou des d’hores de treball de la Policia Local i de la brigada municipal fins al cost de reparacions a la xarxa d’enllumenat públic, com a conseqüència de connexions sense permisos a la xarxa elèctrica per donar llum a la majoria de les vivendes.
El bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol ha estat objecte de polèmica des de fa més d’una dècada, quan van arribar les primeres okupacions d’habitatges buits. Des d’aleshores s’han succeït al llarg dels anys episodis de queixes per sorolls i per acumulació d’escombraries a l’entorn de l’immoble.
Un punt d’inflexió va arribar el juny de l’any passat, quan operaris d’Endesa escortats pels Mossos van tallar els entroncaments i van desmantellar gran part de la instal·lació elèctrica de l’edifici per evitar que es repetissin. Poc després, el 14 de juny, hi va haver un incendi que va requerir la intervenció de set dotacions de Bombers de Lleida, Mollerussa, Cervera i les Borges Blanques.
Sis persones van necessitar atenció mèdica, de les quals quatre van ser traslladades a l’Arnau de Vilanova. També hi va haver incidents de carrer, arran d’un intent d’ocupació il·legal a l’avinguda Francesc Macià. Els autors, desallotjats pels Mossos, es van dirigir cap al carrer Santiago Rusiñol i van bolcar contenidors formant barricades al carrer de la Font i un altre vial proper. El mes de febrer passat, un fort dispositiu policial va acudir per portar a terme cinc desnonaments, si bé els habitants dels habitatges ja havien marxat.
L’ajuntament va intentar comprar el bloc de Santiago Rusiñol com a primer pas per regularitzar la situació. Tanmateix, va acabar renunciant a fer-ho el mes de gener passat, al comprovar-ne la degradació i l’alt cost de rehabilitar-lo. Poc després va ser adquirit per l’actual propietari, la immobiliària de Terrassa Janus Business SL.