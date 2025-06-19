LES
Les Borges Blanques reprèn els tràmits per obtenir l’IGP del pa de ronyó, un pa artesanal únic a les Garrigues
El consistori i els forners busquen preservar i donar prestigi a aquest producte tradicional, elaborat actualment per només tres forns i considerat un emblema gastronòmic de Lleida
L’ajuntament de les Borges Blanques reprendrà els tràmits iniciats fa al voltant de quinze anys pel consistori i els forners per aconseguir la certificació d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per al pa de ronyó, un producte artesanal únic a la comarca de les Garrigues. Actualment, només tres establiments mantenen viva aquesta tradició a la localitat: el Forn Capell, el Forn Fusté i el Forn Rosselló, que elaboren aquest peculiar pa seguint mètodes centenaris. Des del Gremi de Forners de Lleida van apuntar que són els únics tres establiments que elaboren aquest producte a tota la demarcació. L’alcalde de la capital de les Garrigues, Josep Farran, va explicar que l’objectiu és “donar prestigi i posar de relleu aquest producte per evitar que se’n perdi l’elaboració”. “D’alguna manera és un reconeixement al patrimoni gastronòmic de la comarca i de Lleida”, va dir.
Aquest pa, conegut també com pa petit, destaca per les seues característiques organolèptiques que podrien convertir-lo, segons els experts, en un producte únic a nivell mundial pel seu sabor i textura.
El pa de ronyó de les Borges va tenir un paper protagonista la setmana passada durant la presentació a Barcelona de la campanya Els Pans Catalans, emmarcada en l’agenda de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, una iniciativa de la Federació Catalana de Gremis de Forners que busca posar de relleu el pa tradicional català, la seua història i identitat gastronòmica pròpia. Lleida va seleccionar el pa de ronyó com a producte emblemàtic del territori.
El Forn Rosselló de les Borges va ser l’establiment escollit per mostrar l’elaboració d’aquest característic pa durant la presentació oficial, que va tenir lloc a l’Ateneu Barcelonès amb presència de representants del gremi lleidatà i del mateix forn. La consecució de la IGP seguiria els passos del reconegut pa de pagès català, que ja compta amb aquesta distinció a nivell nacional.
D’altra banda, els forners van apuntar la dificultat actual per mantenir aquesta tradició i aconseguir relleu generacional en el sector. “La iniciativa ha de servir perquè es conegui que aquí s’ha elaborat aquest pa durant anys i que és història d’un territori”, va dir Àngels Rosselló, una de les propietàries del Forn Rosselló.