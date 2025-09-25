El paisatge de les oliveres centra el segon Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra
Se celebrarà a les Borges l’1 d’octubre
El paisatge de l’oliverar, que inclou no només les finques sinó també les cabanes de volta, els marges de pedra seca i la memòria popular, centrarà la segona edició de Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que se celebrarà a les Borges Blanques el dimecres 1 d’octubre. L’alcalde, Josep Farran, va presentar ahir la jornada, que portarà per títol Els Paisatges de la Cultura de l’Oli, al costat del director general d’Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, i el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Bueno. El Fòrum s’organitzarà en quatre taules: identitat i memòria, amb els enginyers José María Penco i Miquel Aran; l’activista Roser Vernet i l’escriptor Ignasi Revés. La segona taula se centrarà en la governança del paisatge, amb Pere Sala, director de l’Observatori del Paisatge; els geògrafs Sergi Saladié i Eduard Trepat i l’enginyer Xavi Petit. La tercera versarà sobre el “paisatge viscut” i comptarà amb el director de TourisLab, el subdirector general de Desenvolupament Turístic, Xavier Font; Joan Morales, editor de Descobrir Catalunya, i Natàlia Puig, presidenta de la Carretera del Vi. La quarta taula serà d’agroecosistemes en transició, amb Marc Castellnou, del GRAF; Marc Arcarons, coordinador de Ramats de Foc; Roser Vilaplana, investigadora de la UVic; i Marta Ruiz, de l’IRTA.