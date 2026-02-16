El pantà de l'Albagés arribarà als 40 hectòmetres en tres mesos i s'ompliria del tot el 2027
Ordeig assegura que s'estudiarà proveir aigua potable a la Mancomunitat de les Garrigues des de la nova infraestructura hidràulica
El pantà de l'Albagés acumula ja 13 hectòmetres cúbics d'aigua i preveu assolir la meitat de la seva capacitat total —40 hectòmetres— d'aquí a tres mesos, segons el pla de proves de càrrega establert. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat aquest dilluns que la infraestructura podrà omplir-se completament el 2027, quan arribi als 82 hectòmetres cúbics. A més, el Govern explorarà la possibilitat que l'embassament subministri aigua potable als municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues.
L'ompliment oficial de la presa va arrencar dimecres passat, després que Protecció Civil, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, els ajuntaments i l'executiu català completessin totes les tramitacions necessàries. Durant la visita a la infraestructura, situada a la cua del canal Segarra-Garrigues, Ordeig s'ha reunit amb gestors, comunitats de regants i organitzacions agràries per fer seguiment del procés. El conseller ha insistit que totes les actuacions es faran seguint els paràmetres de seguretat marcats pels tècnics.
Així, durant els pròxims tres mesos el pantà s'anirà omplint amb aigua del pantà de Rialb fins a la meitat de la seva capacitat, uns 40 hectòmetres cúbics. Posteriorment, caldrà que passin tres mesos per tal de garantir la correcta humectació del terreny i comprovar el bon funcionament de la presa. Si tot va bé, el 2027 el pantà podrà omplir-se del tot, fins a assolir els 82 hectòmetres cúbics d'aigua de capacitat.
Els regants havien manifestat la seva preocupació pel retard de l'operació malgrat la situació actual de pluges abundants i bones reserves al sistema Oliana-Rialb. El conseller ha admès que "som conscients que plou molt, hi ha molta aigua i que, per tant, hem d'aprofitar tota la que puguem, però ho farem amb criteris de seguretat i seguint les instruccions dels tècnics". Malgrat tot, la campanya de reg està garantida, ha subratllat Ordeig.
D'altra banda, el conseller ha valorat que la posada en marxa del pantà permetrà disposar d'una aigua "de molta més qualitat" i que es pugui començar a estudiar la proposta de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues de captar aigua de boca de l'Albagés. Actualment, l'organisme proveeix amb aigua del pantà d'Utxesa un total de 24 municipis de les comarques de les Garrigues i el Segrià, i un altre de la Conca de Barberà.