Balaguer projecta un altre pavelló, ampliar la piscina coberta i instal·lar videovigilància

L’equip de govern de l’ajuntament de Balaguer, format pel PSC i Treballem per Balaguer, debatrà avui en el ple la proposta de pressupost municipal per a aquest any, que ascendeix a 23,8 milions. D’aquesta xifra, 6,6 milions es destinaran a inversions, que es finançaran amb subvencions (2,2 milions) i també es recorrerà a un crèdit, per un valor total de 5,9 milions. La paera en cap, Lorena González, va apuntar que amb aquesta operació, el deute del consistori passarà del 32% actual al 58% dels ingressos corrents, “molt per sota del límit legal”. Entre les inversions destaca la redacció del projecte per construir un nou pavelló esportiu, en el qual s’invertiran 170.000 euros, i la construcció del qual estaria valorada en 2,5 milions. L’equipament es planteja en tres anualitats (2025 al 2027).

La Paeria també treballa en una possible ampliació de l’actual piscina climatitzada. També en aquest cas està previst licitar aquest any la redacció del projecte amb un pressupost de 130.000 euros. Per la seua part, l’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar que ambdós són projectes de ciutat, “que s’hauran de consensuar amb els diferents clubs esportius de la capital i els grups de l’oposició”, va dir.Altres de les inversions previstes per a aquest any són la urbanització del carrer Cervantes, amb un pressupost de 356.000 euros. La Paeria preveu la instal·lació d’un sistema de vigilància a la via pública amb càmeres mòbils en algunes illes de contenidors d’escombraries i lectors de matrícules de vehicles a les entrades de la ciutat. Per a això, es destinaran 200.000 euros.

L’alcaldessa va apuntar que el projecte de pressupostos és “necessari i valent”. “Necessari perquè de la seua aprovació depenen moltes obres, algunes ja compten amb subvenció i han d’estar justificades a l’estiu. I valent perquè fa molts anys que no se sol·licita un crèdit per a inversions reals i necessàries”, va dir. Així mateix, l’edil i tinent d’alcalde de Treballem per Balaguer, Guifré Ricart, va apuntar que “és un pressupost ambiciós amb perspectives de futur i una planificació de diversos anys”. Va afegir que “les inversions es reparteixen entre diferents àmbits: empresarial, comercial, esportiu o via pública”.El pressupost inclou la posada en marxa de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (220.000 euros) o el tancament dels contenidors de resta i orgànica (378.000 euros). Lorena González va apuntar que l’objectiu és executar el 90% dels comptes i va demanar als grups de l’oposició “coresponsabilitat” per avalar el projecte ja que “contempla inversions de ciutat i de futur”, va assenyalar.

Nova plaça d’agent de la Guàrdia Urbana a la capital

Els comptes preveuen la creació d’una nova plaça d’agent de la guàrdia urbana, que actualment té una plantilla de 16 agents. Precisament, al vestíbul de la Paeria, els agents van penjar pancartes en les quals reivindiquen un plus salarial, acordat amb l’anterior equip de govern, que “de moment no és viable per a la intervenció”, va dir González.