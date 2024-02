Balaguer celebra el centenari del tren de la Pobla i demana allargar-lo fins a la Seu

González i Capella ensenyen el mata-segells commemoratiu del centenari. - GERARD HOYAS González i Capella ensenyen el mata-segells commemoratiu del centenari. - GERARD HOYAS González i Capella ensenyen el mata-segells commemoratiu del centenari. - GERARD HOYAS González i Capella ensenyen el mata-segells commemoratiu del centenari. - GERARD HOYAS González i Capella ensenyen el mata-segells commemoratiu del centenari. - GERARD HOYAS González i Capella ensenyen el mata-segells commemoratiu del centenari. - GERARD HOYAS

Balaguer va ser ahir l’epicentre de la commemoració del centenari de l’arribada del tren de Lleida, actual línia de la Pobla, a la capital de la Noguera. L’alcaldessa, Lorena González, va demanar recuperar un projecte del 2011 de la Diputació per allargar el ferrocarril des de la Pobla fins a la Seu, que contemplava un traçat de 55 quilòmetres i creuava la Serra de Boumort.

La conselleria de Territori va obrir la porta a estudiar aquesta connexió. Així mateix, González va destacar que la ciutat “necessita l’empenta de la Generalitat per integrar les vies en la trama urbana”. Va recordar que la Paeria i el Govern estan en conversa per impulsar el projecte del tramvia.En el marc dels actes del centenari, la consellera de Territori, Ester Capella, va inaugurar una exposició que repassa els 100 anys de la línia i que serà itinerant. A més, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, titular de la línia) ha editat un llibre.Capella va arribar a bord d’un tren envinilat per a l’ocasió que va sortir de l’estació de Lleida i en el qual també van viatjar el president de la Diputació, Joan Talarn, i alcaldes. La consellera va reivindicar que el ferrocarril “significa un compromís amb el territori i la seua prosperitat” i va defensar que Catalunya “ha de tornar a ser un país de trens”. Va afirmar que “les infraestructures de transport són eines al servei de la ciutadania que han de contribuir a garantir els seus drets”. Capella també va fer referència a les millores que FGC porta a terme, com el nou baixador al polígon industrial El Segre.A més, va defensar el traspàs de Rodalies pactat amb el Govern central. En aquest sentit, va afirmar que “volem un sistema integral propi i gestionat des de Catalunya”.

D’altra banda, l’augment de les freqüències de tren entre Lleida i Cervera s’ha ajornat per motius tècnics i administratius. Al principi s’havia anunciat per demà, però Renfe i la Generalitat van anunciar que es posaria en marxa durant la primera quinzena de febrer.

El 87% dels viatgers, entre el Segrià i la Noguera

Gairebé nou de cada deu passatgers de la línia de la Pobla viatgen entre Lleida i Balaguer. Així es desprèn de les dades de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC, titular de la línia), que mostren que dels 372.229 viatgers que va rebre la línia l’any passat, 323.393 ho van fer entre aquestes dos estacions. Això suposa el 87% del total. De fet, aquest tram de la línia compta amb deu freqüències diàries per sentit.Mentrestant, entre Lleida i la Pobla de Segur hi ha cinc circulacions diàries, després que a finals del mes d’abril passat s’estrenés la cinquena freqüència. Segons FGC, la línia va donar servei el 2023 a 48.836 usuaris entre Balaguer i el final de la línia al Pallars Jussà. La Pobla és la tercera estació amb més passatgers, amb 22.571.FGC va assumir l’explotació del servei el 2016 i va engegar els nous trens. Aquell any es va tancar amb 111.241 passatgers i el servei va assolir índexs rècord de satisfacció. Any a any, la línia ha anat guanyant passatgers, excepte el 2020 a causa de les restriccions a la mobilitat imposades per la pandèmia. El 2022 va entrar en servei el tercer comboi, que permet que no s’hagi d’oferir servei alternatiu per carretera quan una de les unitats ha de sotmetre’s a treballs de manteniment.