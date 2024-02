La Col·legiata d'Àger, lliure de vehicles

Àger ha iniciat la millora de l’entorn de la Col·legiata de Sant Pere per convertir l’espai en una zona verda urbana. El consistori vol així ordenar la mobilitat del trànsit i retirar els vehicles per crear una àrea lúdica verda, àmpliament reivindicada pels veïns. Per a això, aquesta setmana s’han iniciat els treballs de millora de la parcel·la municipal, adquirida fa un any, amb la retirada d’una vintena de pins perquè suposen un perill a causa de la seua altura i inclinació.

L’alcaldessa, Mireia Burgués, va explicar que existeix el risc que caiguin a sobre de la muralla medieval de la col·legiata i del dipòsit regulador d’aigua. Va afegir que les arrels dels arbres també aixequen el terra i poden danyar el dipòsit. En fases següents s’enjardinarà tot l’entorn i es farà la substitució d’algunes de les espècies actuals per altres d’autòctones, més pròpies de la zona de la Vall d’Àger. L’entitat Daima va denunciar la tala dels arbres i la desatenció d’una colònia felina.