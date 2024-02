Ponts reparteix unes 12.000 racions de ranxo en una nova edició de la seva festa més popular

detail.info.publicated acn

Ponts celebra una nova edició de la tradicional Festa del Ranxo coincidint amb el dimarts de Carnestoltes. La celebració aplega cada any a l'avinguda Font de Valldans centenars de veïns i persones vingudes d'arreu amb olles i carmanyoles per endur-se a casa una bona ració d'aquest popular àpat d'hivern. El plat es cuina durant tot el matí en 59 calderes d'on en surten entre 10.000 i 12.000 racions. Entre els ingredients utilitzats, hi ha pollastre, gallina, botifarra negra, mongetes, cigrons, patates, col i pasta. Una quarantena de pagesos han entregat un manifest a favor del sector primari a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que ha assistit a la festa i des d'on ha destacat el paper essencial de la pagesia.

La tradició del ranxo de Ponts tenia com a objectiu, en els seus orígens, oferir un plat calent a la gent que no tenia per menjar per ajudar-los a combatre el fred. Igual que l'any passat, però, els termòmetres s'han enfilat al voltant dels 15 graus i el sol ha tornat a ser un dels protagonistes de la jornada. De fet, s'han vist diversos assistents en màniga curta i altres que utilitzaven les olles i les carmanyoles que duien per protegir-se del sol.

El Ranxo de Ponts s'elabora amb foc de llenya i olles d'aram, elements que li aporten un gust característic. Per elaborar-lo, s'han utilitzat 59 calderes que han bullit durant unes 8 hores, fins passades les dues del migdia, quan els membres de l'organització han començat a repartir aquest plat entre els assistents.

Pagesos reclamen millores al camp

Les protestes de la pagesia d'aquests dies també han tingut el seu moment a la tradicional festa. Una quarantena de pagesos han entregat un manifest a favor del sector primari a la presidenta del Parlament, Anna Erra, i li han reclamat que el Parlament tingui en compte la pagesia perquè si la situació no canvia, "el poble es quedarà buit i s'acabarà el ranxo". Erra ha donat suport al sector, ha afirmat que són "molt conscients de la situació que viu" i ha afegit que en el primer ple de març el Parlament farà un debat monogràfic sobre la pagesia.

Més de cent anys de tradició

El ranxo rememora una tradició que s'origina, com a mínim, al 1875 i se celebra el dimarts de Carnestoltes, és a dir, el darrer dia abans de l'inici de la Quaresma. Segons expliquen les llegendes, en un principi el ranxo era un àpat que es donava a la gent que no tenia per menjar i així aquest dia se'ls oferia un plat d'aquest àpat. Actualment, ha esdevingut una festa multitudinària i un atractiu turístic que aplega centenars de persones.

La tradició també explica que la vigília de Carnaval, els veïns de Ponts passaven casa per casa per recollir el màxim possible d'ingredients per elaborar aquest plat. Avui però, són pocs aquells que lliuren ingredients quan els passa la comitiva que porta a terme aquesta acció coneguda com a 'Lali-Lali', i normalment s'acostumen a donar diners per ajudar a finançar la festa.