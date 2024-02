Disfresses, rues i música omplen el Carnaval

Les disfresses, la música i la diversió van omplir el cap de setmana passat els carrers d’Artesa de Segre, Ponts o Bellmunt d’Urgell durant els actes de Carnaval. A Artesa de Segre no va faltar la gran rua de disfresses, comparses i música que van tornar a omplir els carrers de la localitat de música i diversió. Dissabte a la tarda les comparses es van concentrar a la plaça de l’ajuntament per escoltar el pregó del Saltasekles XXX. La diversió va continuar amb la desfilada pels carrers fins al pavelló municipal, on es va dur a terme el sopar popular de Carnaval. Un concert de The Referents i DJ va clausurar la jornada. D’altra banda, diumenge a la tarda els més petits van ser els protagonistes amb una desfilada de disfresses pels carrers.

A Ponts, la festa va començar divendres amb la rua infantil i dissabte amb la rua de disfresses i comparses amb la Bandarra Street Orkestra. Diumenge i dilluns també es van celebrar concerts i l’espectacle de teatre de Pep Plaza i sardanes.

A Bellmunt d’Urgell les disfresses van ser les protagonistes. Aquest cap de setmana segueixen les celebracions en diferents pobles de la comarca com Térmens, Vallfogona, Cubells, les Avellanes, Castelló, Camarasa, Os o Algerri.