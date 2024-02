Balaguer prepara la construcció d'un pumptrack a la zona d'Inpacsa

Terrenys on es construirà el nou pumptrack (circuit de ressalts) a Balaguer.Ajuntament de Balaguer

La ciutat de Balaguer comptarà ben aviat amb un pumptrack o circuit de ressalts, que s'ubicarà a la zona d’equipaments propera al pavelló d’Inpacsa.

Un pumptrack és un circuit de dimensions habitualment petites, que es pot recórrer amb un monopatí o una bicicleta. A diferència dels skateparks, en els que l’objectiu és l’acrobàcia, en el pumptrack l’objectiu és la velocitat, i per tant els diferents ressalts i peraltats tenen aquesta voluntat. El principi del pumptrack és senzill, les persones usuàries han d’utilitzar la pròpia energia per a avançar per la pista sense pedalejar.

En aquest cas s’ha optat per construir un circuit que durà a terme l’empresa Garcam per un pressupost d’adjudicació de 43.941’15 euros, IVA inclòs. Les tasques que es faran seran la neteja de la vegetació, l’anivellament del terreny, el moviment de terres necessari, i finalment els treballs de construcció i instal·lació del pumptrack.