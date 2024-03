Aprenent junts: Projecte intergeneracional amb alumnes d'Artesa de Segre i usuaris de la residència

Mi corazón no lo tengo aquí. Me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón...” Així comença la popular cançó de Luis Aguilé, que sonava al menjador de la residència d’avis d’Artesa de Segre dimarts passat durant un bingo musical amb cançons de tots els temps en què van participar una dotzena de residents i una altra d’alumnes de quart d’ESO de l’institut Els Planells d’Artesa de Segre. Només els padrins i padrines coneixien la lletra i fins i tot es van atrevir a cantar. Els joves intentaven rebatre les seues idees estereotipades sobre la vellesa i aconseguir una visió més positiva dels avis. La iniciativa s’emmarca en el projecte educatiu Servei Comunitari, que desenvolupa el centre en el marc del currículum obligatori, que promou que els estudiants experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin d’aquest col·lectiu i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat, propiciant l’intercanvi d’experiències i coneixements per part d’uns i d’altres. D’aquesta manera, els joves visiten la residència d’Artesa de Segre i a més d’aprendre com funciona en el dia a dia, també coneixen els perfils professionals que es generen en un centre d’aquestes característiques i, sobretot, la vida dels usuaris. Repartits en grups, parlen amb els residents de les seues experiències de vida. “Es crea com un espai en el qual ens podem comprendre independentment dels anys que ens separen”, van explicar els estudiants.

Cada alumne participa en tres sessions: Activitats que fomenten el coneixement mutu i afavoreixen l’empatia entre joves i avis; les de mobilitat mental i les d’integració social. “Ens hem conegut jugat a jocs de taula i participat en aquest bingo musical, que ha estat el més divertit.” Tothom havia d’endevinar el títol de les cançons que continuaven sonant, des de l’himne de Mallorca, la Balanguera de Maria del Mar Bonet, a Moto Mami, de Rosalía, passant per Libre, de Nino Bravo o Tacones Rojos, de Sebastián Yatra, entre d’altres. “Hem de compartir coneixements, els joves no coneixen la nostra música i la que escolten ells tota sona igual”, van explicar els residents. S’han anat coneixent i els agrada retrobar-se. “Passem bones estones i això és l’important. Ens agrada que vinguin i d’alguna manera aprenem junts.” Després de Setmana Santa seguirà el projecte intergeneracional, arribaran nous alumnes de quart que conviuran amb els residents, passaran tardes junts compartint vivències i experiències mútues.