El conductor d’un tot terreny ha mort en una sortida de via a Artesa de Segre

El Servei Català de Trànsit ha informat aquesta tarda que aquest dissabte s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 23.3 de la carretera C-1412b al terme municipal d’Artesa de Segre (Noguera). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.46 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un tot terreny ha patit una sortida de via i ha caigut per un desnivell d’uns quatre metres. A conseqüència de l’accident, el conductor ha mort. Al vehicle hi viatjava una altra persona que ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques.