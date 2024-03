Recuperen un vell edifici de les Franqueses en ruïna

Protegir el monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer i el seu entorn és l’objectiu del pla director d’aquest espai per garantir-ne la conservació i millorar la gestió d’activitats. En aquest context, una de les activitats que es portaran a terme aquest any i que es contempla en el pla director, que ha de facilitar la conservació del temple, és la recuperació d’un dels dos edificis, el que es troba en estat de ruïna, que hi ha darrere del temple.

La paera en cap, Lorena Gonzàlez, va explicar que es rehabilitarà l’immoble, en una sola planta en la qual s’ubicarà una sala diàfana i polivalent que servirà com a centre d’interpretació de l’entorn i per a la formació. Va explicar que es preveu connectar els dos edificis i instal·lar un ascensor per facilitar l’accés per a persones amb mobilitat reduïda. La Paeria ha rebut una subvenció de 90.000 euros del programa Leader per finançar part de les obres, ja que el pressupost total de la rehabilitació ascendeix a 150.000 euros. El monestir cistercenc data del segle XII i va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1985.