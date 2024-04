Sol·liciten transport a la demanda per frenar la despoblació

Garantir que tots els municipis de la Noguera tinguin un servei de transport públic que s’ajusti adequadament a la seua demanda i millorar la connexió entre els pobles i localitats és el principal motiu pel qual el consell de la Noguera demana a Territori implementar el transport a la demanda. “Els alcaldes demanen que s’implementi aquest servei i es creïn rutes entre municipis ja que n’hi ha alguns que no tenen cap altra opció de mobilitat”, va explicar el gerent de la corporació, Jordi Oronich. Va afegir que el servei funciona en altres comarques i per les característiques de la Noguera, la comarca de més superfície de Catalunya, i amb municipis amb molts pobles disseminats, “el transport a la demanda és una opció més que viable”, va dir. El consell ja va traslladar al departament de Territori aquesta petició i la possibilitat d’adaptar el servei Clic.cat digital de transport a la demanda a la mobilitat comarcal per donar resposta a les necessitats locals. Per la seua part, des de Territori van assegurar que s’ha licitat l’estudi per configurar la millora dels serveis, entre els quals el Clic.cat. “És clau per als veïns que viuen en petits pobles poder disposar d’una ruta preestablerta de bus o taxi que els garanteixi que puguin arribar sense problemes a Balaguer i enllaçar amb altres rutes de bus per arribar a Lleida”, va dir Oronich. Va afegir que per millorar les oportunitats en aquests pobles es necessita implementar serveis de transport rural i que aquest sistema a la demanda “no és una utopia”, sinó que és un model que s’aplica amb èxit en altres comarques. “Adaptant-lo a les necessitats dels nostres pobles suposaria un avenç per millorar la qualitat de vida i ajudar a frenar la despoblació”.

La Segarra, les Garrigues i el Segrià ja disposen de transport regular a la demanda, amb tres rutes a les Garrigues per donar cobertura a la Pobla de Cérvoles, Tarrés i Puiggròs, amb quatre més al Segrià per a les línies d’Alcanó a Lleida, Almatret, Maials, Llardecans i Seròs, de Bovera a Lleida i a l’Horta de Lleida. En el cas de la Segarra, hi ha un total de 19 rutes que donen cobertura a 100 pobles. En aquesta comarca, hi ha hagut fins a 120.000 viatgers que han utilitzat aquest servei des que es va implantar el 2017 i l’increment d’usuaris el 2023 va ser del 9% amb 25.068 viatgers.