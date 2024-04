Gènere i feminisme, en la XXVII Càtedra d'Estudis Medievals de la Noguera

La 27 edició de la càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell de Balaguer, que se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de maig a la sala d’actes del consell de la Noguera, presentarà noves vies d’investigació historiogràfiques per revisar els espais de la feminitat en l’edat mitjana. Professors especialitzats en aquesta època procedents de Lleida, Barcelona, Granada, Saragossa, i també d’universitats de París, Lisboa i Bolonya, entre d’altres, debatran sobre la perspectiva de gènere en el període medieval.

A més de les ponències i els debats, hi haurà una sortida de treball de camp el dijous dia 9 per visitar el monestir Santjoanista d’Alguaire, el de Santa Maria de les Franqueses de Balaguer i el convent de Santa Clara, a la capital de la Noguera. El mateix dijous a la tarda hi haurà un concert a càrrec de Krregades de Romanços i una degustació de vi del Castell del Remei i de productes locals. Així ho va explicar aquesta setmana en la presentació del curs el catedràtic d’història medieval de la Universitat de Lleida (UdL), Flocel Sabaté.Per la seua part, la directora de l’arxiu comarcal de la Noguera, Maite Pedrol, va destacar la importància de la investigació en qüestions de gènere i va posar en relleu la taula redona que aquest any protagonitzaran “dones pioneres en aquest tema”.