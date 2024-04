La Paeria de Balaguer fa obres per millorar la seguretat a la carretera de Tremp

La Paeria de Balaguer ha iniciat obres d’adequació i millora de la vorera del costat dret de la carretera de Tremp (C-12) per millorar la seguretat viària en aquesta zona. Es tracta del tram que va des del pont de Sant Miquel fins al pas de vianants que dona accés a les escales que arriben al Santuari del Sant Crist. L’objectiu és deixar la vorera en condicions òptimes perquè els vianants puguin passar sense perill de caure. Aquesta setmana també es va pintar un pas de vianants alternatiu per desviar el recorregut fins a les escales. Els treballs contemplen la millora del paviment de la vorera i l’eliminació de les barreres arquitectòniques actuals. El paviment de la vorera serà de formigó.

Una vegada finalitzades les obres, quedarà prohibit estacionar en aquest costat de la carretera i s’instal·laran unes pilones extraïbles per quan sigui necessari accedir a l’espai per a tasques de manteniment a la depuradora municipal, a la qual s’accedeix per aquesta vorera. El regidor d’Urbanisme, Guifré Ricart, va destacar la necessitat de millorar aquesta vorera abans del traspàs que preveu la Generalitat a la Paeria, juntament amb el carrer Urgell i el pont de Sant Miquel. Les obres costaran 16.000 euros i estaran finalitzades en unes tres setmanes.