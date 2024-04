Portaran la banda ampla a més d'un centenar de masies a La Baronia de Rialb

L’ajuntament de la Baronia de Rialb preveu dotar de connexió a internet de banda ampla els nuclis agregats del municipi i més d’un centenar de masies apartades de les xarxes de fibra òptica. Portarà aquest servei a tots els habitatges del municipi a través d’estacions i antenes. L’alcalde, Antoni Reig, va explicar que des de l’edifici de l’ajuntament, on sí que arriba el cablatge de fibra òptica, s’enviarà el senyal a través de cinc estacions repartides per tot el municipi ubicades en zones de difícil accés. Els habitatges, al seu torn, hauran de tenir antenes per captar-la.

“És una oportunitat única que aprofitaran tots els veïns del municipi”, va dir el primer edil. Va afegir que servirà per ampliar la connectivitat de la xarxa wifi per millorar l’experiència turística als allotjaments rurals, però també facilitarà accés a internet per al teletreball i fins i tot per a la ramaderia i explotacions agrícoles. Permetrà, per exemple, gestionar sistemes de regadiu i controlar a distància la distribució de l’aigua.“Ja és hora que municipis rurals tinguin les mateixes prestacions i serveis que les ciutats i que la seua població tingui la màxima qualitat de vida”, va manifestar Reig. Va assegurar que hi ha veïns que fa temps que sol·liciten una xarxa de banda ampla en el municipi per gestionar les seues empreses agrícoles.El projecte compta amb un pressupost de 99.723 euros i el desplegament d’aquesta infraestructura de connexió a internet està en curs, ja que ha d’estar implementada abans de finalitzar l’any. Aquesta és una de les actuacions previstes en el pla de sostenibilitat turística del consorci Segre-Rialb per a aquest any. Segons Reig, una vegada finalitzada la instal·lació, el consistori avaluarà com gestionar-la. “Està clar que els veïns hauran d’aportar una quota, encara que treballarem perquè sigui molt assumible”, va dir.Altres projectes que formen part del pla de sostenibilitat turística del consorci per a aquest any són l’adequació d’una via blava al marge de l’embassament de Rialb i el riu Segre, l’adquisició de bicicletes elèctriques per a recorreguts cicloturístics i la instal·lació de punts per recarregar-les amb energia solar. A la localitat de Tiurana també s’està construint una pèrgola solar per carregar vehicles i bicis elèctriques.