Veïns del centre històric de Balaguer avisen que la plaga de coloms encara continua i que han començat les postes d'ous

Veïns del centre històric de Balaguer han avisat que la plaga de coloms que han patit durant tot l'hivern encara persisteix i que ara, a més a més, han començat a pondre ous, de manera que la població d'ocells superarà aviat les 8.000 que es calcula que hi ha ara. Els veïns lamenten que la Paeria no ha adoptat mesures per reduir aquesta població de coloms i alerten dels riscos que comporta, com malalties zoo òtiques a les persones. De la seva part, la Paeria de Balaguer ha anunciat la contractació d'una empresa especialitzada per combatre la plaga i rebre l'informe que així la certifica. Aquesta certificació, asseguren, es va rebre dimarts i era necessària per poder demanar a Acció Climàtica mesures per lluitar contra la problemàtica.

Els efectes de les molèsties, perjudicis i pèrdues econòmiques de la plaga de coloms a Balaguer van motivar que 700 persones es mobilitzessin al gener amb la signatura d'un manifest que es va enviar a la Paeria de Balaguer. Els veïns van documentar més de 39 dormidors al conjunt de la ciutat, amb una elevada presència al centre històric, i amb una estimació mínima de 8.000 coloms. En aquest sentit, es va promoure una moció per al control de la plaga que va ser aprovada per unanimitat dels grups al consistori.

La Paeria de Balaguer explica que dijous es va constituir la comissió de seguiment amb el grup promotor i associacions del centre històric arran d'aquesta moció presentada al febrer. La paera en cap, Lorena González, agraeix la preocupació i feina d'aquesta entitat per la salubritat dels espais afectats per la sobrepoblació de coloms i afirma que aquesta és una "causa compartida" entre el consistori i els veïns, així com que estaran al seu costat.