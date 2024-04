La Universitat de Lleida comptarà amb una planta pilot de biorefineria a Balaguer

detail.info.publicated acn

La Universitat de Lleida (UdL) comptarà amb una planta pilot de biorefineria a Balaguer, que funcionarà com a servei cientificotècnic (SCT). El Consell de Govern de la institució ha aprovat aquest dimarts la creació d'aquest SCT que operarà al polígon de Campllong de la capital de la Noguera i que donarà servei tant a grups de recerca com a empreses d'arreu. A partir de biomassa agroalimentària i forestal, la planta pilot és capaç de desenvolupar productes tan variats com ara hidrolitzats de proteïnes, que es poden utilitzar com a fertilitzants, o líquids iònics, que funcionen com a dissolvents verds.

Aquests líquids són una alternativa no aquosa en reaccions químiques, amb una pressió de vapor molt baixa que fa que no siguin volàtils. Això disminueix en gran mesura la contaminació, en comparació amb els dissolvents orgànics usats comunament que poden vaporitzar-se a l'atmosfera.

En la mateixa línia d'una química més sostenible, la nova planta pilot de la UdL treballarà amb l'extracció d'olis de llavors de fruites, la preparació de DES (dissolvents eutèctics profunds biodegradables i de baix cost) o la valorització per fraccionament de serradures de pi.

A banda, a les instal·lacions també es podrà treballar en l'obtenció de mescles eutèctiques d'àcid palmític i esteàric amb aplicacions en l'emmagatzemament d'energia tèrmica, l'extracció i purificació de polifenols presents en biomassa o la destil·lació d'olis essencials, entre altres, així com en l'obtenció d'olis epoxidats (plastificants), l'extracció i purificació d'esqualè a partir de residus de molins d'oli, la preparació de carboximetil-lignines (que es poden usar com a bioadhesius) i la preparació d'estòlids (precursors de bioplàstics).

L'edificació està conformada per panells de contralaminat de fusta de proximitat, en concret de pi negre, amb bones prestacions estructurals, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc. Les instal·lacions disposaran d'un conjunt de reactors i equips de purificació per treballar fins a 50 litres, pressions de fins a 350 bar i cristal·litzacions fins a -30 graus centígrads.

Exterior de la nova biorefineria de la UdL a Balaguer

