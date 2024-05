Dos mesos d'obres per dignificar dos places del centre de Balaguer

Dignificar alguns dels últims espais del centre històric de Balaguer pendents de reforma és l’objectiu de les obres que es porten a terme a la plaça del Jutge i la de Sant Salvador. Els treballs s’allargaran els propers dos mesos, fins al 30 de juny. L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar que la previsió és que en aquesta data està executada la major part de l’obra, que compta amb una ajuda del Puosc de 250.000 euros, per no perdre la subvenció. “Es tracta de l’última actuació del pla d’obres de la Generalitat de 2019 i contempla una inversió de més de 518.000 euros”, va dir.

Ambdós espais s’inclouen en el tram urbà del Camí de Sant Jaume, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Els treballs contemplen la reforma integral de les dos places, que sumen gairebé 2.000 metres quadrats de superfície, i el canvi de l’enllumenat dels carrers adjacents de Sant Ot, del Pont i Francesc Borràs, ja que l’actual no compleix amb la normativa que exigeix la protecció Starlight. Es contempla renovar el paviment i habilitar una xarxa de clavegueram per separar les aigües pluvials amb una connexió directa al riu Segre. Va afegir que a la plaça del Jutge s’eliminaran les escalinates, que estan delimitades per una barana, i es construirà un mur de contenció per ampliar l’espai alhora que es guanyaran més places d’aparcament en ambdós espais del centre.

Millora dels accessos a la ciutat pel Secà i el Sant Crist

Balaguer ultima les millores en els principals accessos a la ciutat. Es tracta del tram de la carretera C-12, a l’altura del Santuari del Sant Crist fins al pont de Sant Miquel, que pretén millorar la seguretat viària, i l’accés al barri del Secà a la rotonda d’enllaç amb la C-26. L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar en aquest sentit que en aquesta última està previst plantar flora autòctona i la instal·lació a la rotonda d’un skyline de la ciutat. “L’objectiu és millorar tots els accessos”, va dir. Ambdós actuacions costaran 28.000 euros.