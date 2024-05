Milloren serveis a l'àrea d'autocaravanes

La Paeria de Balaguer vol posar fi a les crítiques negatives d’usuaris de l’àrea d’autocaravanes de la capital de la Noguera, a la zona del Molí de l’Esquerrà i amb capacitat per a mig centenar de vehicles. L’alcaldessa, Lorena González, va apuntar que el servei d’aigua no està operatiu des de fa molts mesos i que la càrrega elèctrica presenta incidències quan hi ha un excés de consum. “Tot plegat provoca que no es valori bé aquesta àrea d’estacionament turístic, el nombre d’usuaris de la qual és cada vegada més alt”, va dir. L’objectiu de l’ajuntament és dotar el pàrquing d’una bona presa d’aigua i un “excel·lent” punt de llum per a cada vehicle. Va afegir que s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar una terminal punt de venda (TPV o datàfon) per cobrar aquests serveis. Així mateix, està previst instal·lar cartelleria en la qual s’adverteixi que els ocupants de les autocaravanes no podran pernoctar al pàrquing, al ser en una zona inundable pròxima al riu Segre, on la normativa no permet l’allotjament nocturn. La primera edil va apuntar que aquest veto a pernoctar es veurà resolt, en part, quan entri en funcionament l’alberg municipal. Aquest es troba al costat d’aquest pàrquing, actualment en obres.

L’àrea d’autocaravanes es va habilitar l’any 2018 i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ja hi va prohibir llavors la pernoctació al tractar-se d’una zona de flux preferent de l’aigua en cas de riuades.