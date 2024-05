Una nova sardana per al Castell del Remei, del compositor Òscar Barqué

En el marc del 27 Aplec de la Sardana del Castell del Remei –celebrat el passat 1 de maig–, es va estrenar la sardana curta Tambors al Castell del Remei, del músic i compositor de Golmés Òscar Barqué Farrús, a iniciativa de la Coodinadora d’Aplecs de la Sardana de les Comarques de Lleida, presidida per Joaquim Fabrés. Aquesta obra musical, una composició que se situa entre la sardana antiga i la convencional o moderna, està inspirada en la melodia popular Els tres tambors.

L’autor, que va presentar la composició acompanyat de la presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González Antó, va triar aquesta cançó tradicional per la connotació de l’instrument de percussió amb el típic castell fortificat medieval, en al·lusió a la casa palau que dona nom a la finca, construïda sobre una edificació medieval. Va ser just al davant de la façana principal del Castell del Remei on va estrenar la peça, interpretada per la Cobla Tàrrega.D’altra banda, el monestir de les Franqueses de Balaguer reunirà quatre dels principals compositors de sardanes de l’actualitat, el col·lectiu GASP, en el marc de l’aplec que se celebrarà demà, amb una ballada de sardanes amb la cobla Bohèmia. Hi haurà un missa al temple i el tradicional dinar de germanor.