Veïns de Sant Llorenç, farts de la bretxa digital

“Estem cansats de viure desafiaments diaris al no comptar amb una connexió a internet d’una mínima qualitat.” Així es manifesten veïns de Sant Llorenç de Montgai que, després de quatre anys de promeses per part de Teléfonica, continuen esperant el desplegament de la banda ampla d’internet al poble. Això els deixa desconnectats i els limita l’accés a serveis com el de teleassistència per a persones grans que no els funciona el dispositiu, laborals i també econòmics.

L’alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, va apuntar que el consistori ja va denunciar que Telefónica no estava complint el compromís adquirit el 2020 de portar a terme el desplegament en els diferents nuclis urbans que formen el municipi. Va assegurar que la companyia ja disposa de tots els permisos i “desconeixem per què retarden les obres”, va assenyalar. El servei de fibra òptica també ha d’incorporar, a més de Sant Llorenç, la partida de la Solana, Figuerola de Meià i el Tossal de l’Ametlla del Montsec.

Alguns veïns asseguren que cada setmana pateixen alguna incidència: “Ens quedem sense telèfon fix, sense cobertura mòbil, la teleassistència no funciona o hem de reiniciar el router perquè també patim microtalls en el subministrament elèctric”, van explicar. “Cal abordar una solució a aquesta bretxa digital per tenir l’oportunitat d’estar connectats amb el món digital. Altrament, als joves se’ls farà difícil quedar-se als pobles”, van dir.