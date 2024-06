Prorroguen l'emergència a Balaguer per captar aigua del regadiu

La Paeria de Balaguer manté la captació de l’aigua de boca de la capital des de la séquia del Cup, amb la qual cosa prorroga el decret municipal d’emergència del passat 27 de maig en què ordenava reobrir la presa de la séquia després d’haver-se quedat la capital sense subministrament d’aigua per una doble avaria a les bombes de captació. La presa la va tancar a l’abril la comunitat de regants de la séquia del Cup de Menàrguens (de la qual la Paeria és partícip com a propietària d’una parcel·la) al·legant que l’ajuntament no està al corrent de pagament. L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que la prioritat és “assegurar el proveïment de la capital”, malgrat que el jurat de regs va instar el consistori a deixar de derivar aigua des de la séquia de regadiu fa una setmana i li va donar un termini de cinc dies per tornar a posar la pala.

La Paeria de Balaguer va recordar als regants que “s’abstinguessin” de pertorbar el proveïment de la ciutat mentre estigués en vigor la mesura provisional adoptada el 27 de maig. Segons va indicar González, els serveis tècnics ja han instal·lat una nova bomba en la captació del riu Segre per substituir la que es va avariar. No obstant, el subministrament fins a la planta potabilitzadora segueix “en una situació precària” i encara no es pot garantir prou nivell i una continuïtat del servei. “Estem treballant i encara cal treballar més per garantir el proveïment sense tenir cap problema”, va dir. Va insistir que la situació de “provisionalitat” que va donar lloc al decret d’emergència continua vigent.El jurat de regs (òrgan de la comunitat de regants) ha imposat una multa de 10.000 euros a l’ajuntament de Balaguer per diverses infraccions al considerar que es va fer malbé la infraestructura a l’obrir la presa d’aigua de reg per proveir la capital de la Noguera.

Els regants presenten un contenciós contra el decret

El president de la comunitat de regants de la séquia del Cup, Josep Ros Forns, va explicar que la primera mesura que prendrà la comunitat davant dels actes de la Paeria és “presentar un contenciós contra el decret d’emergència”. “Ens hi veiem obligats perquè, altrament, la Paeria fa el que vol amb l’aigua i vol tenir unes competències que només té la junta de la comunitat”, va dir. Va afegir que de moment no tallaran l’aigua malgrat instar-los a deixar de derivar-la.