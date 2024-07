Els alumnes d'Albesa estrenaran en dos mesos la reivindicada escola

El proper mes de setembre, els alumnes d’Albesa estrenaran el reivindicat col·legi l’Àlber. Inicialment el centre estava previst per al primer trimestre d’aquest any, encara que les obres es van retardar i entrarà en servei a l’inici del nou curs escolar.

Aquest equipament s’ha construït en un solar de 5.000 metres quadrats i ha suposat una inversió de 3,6 milions d’euros. És d’una sola planta, amb nou aules, cuina, menjador i diversos espais lúdics, a més de tenir un espai per afavorir la psicomotricitat, una aula de música i una pista polivalent.Divendres passat, el departament d’Educació va firmar l’acta de recepció de les obres i ja s’han entregat les claus al consistori, segons va explicar l’alcalde, Antoni Balasch. Amb aquesta obra es posa fi a un llarg recorregut de reclamacions per denunciar el mal estat i la falta de seguretat de les actuals instal·lacions, que tenen més de 60 anys. El 2021 es va dur a terme un procés participatiu per definir com havia de ser el nou centre amb les aportacions de tota la comunitat educativa i es va consensuar el nou disseny del col·legi. Paral·lelament, el consistori ha urbanitzat els últims mesos l’entorn de l’escola i els carrers adjacents, l’accés dels quals serà per als vianants per guanyar seguretat.