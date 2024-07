Pares volen un docent més a l'escola, amb deu alumnes

Famílies d’alumnes de l’escola rural de Preixens demanen un docent més per al pròxim curs, que començarà amb deu nens i nenes matriculats i una única mestra d’educació infantil com a tutora per a tots els cicles. Aquest col·legi forma part de la zona escolar rural (ZER) El Sió juntament amb els de Butsènit d’Urgell i Puigverd d’Agramunt. Per al conjunt de la ZER, Educació ha assignat set docents, que s’hauran de distribuir entre els tres centres. Així, hi haurà un professor a cada un i quatre d’itinerants d’educació física, anglès, música i educació especial.

Aquesta situació ha portat l’associació de famílies d’alumnes (AFA) de Preixens a sol·licitar al departament d’Educació un docent més per atendre les necessitats dels alumnes, tenint en compte la disparitat d’edats entre ells: n’hi haurà un d’I3, un de primer, dos de segon i sis del cicle superior, dos a cinquè i quatre a sisè. Les famílies critiquen que la pèrdua de matriculació no té en compte la singularitat dels col·legis rurals que es veuen afectats per la reducció de plantilla. La dotació de mestres depèn del número de matriculats a la ZER, i no dels empadronaments actuals en els municipis. Van afegir que un dels greuges de la reducció de plantilla és que algun dels tres centres es pot sentir “discriminat” respecte a altres quant al nombre de mestres assignats, com ja va passar en el centre de Puigverd d’Agramunt. Aquesta escola va tenir una única mestra que va desdoblar algunes de les hores per atendre la diversitat, només gràcies als mestres especialistes i itinerants. D’aquesta manera, les famílies reclamen la possibilitat d’obtenir una plaça més de dotació a la plantilla que pugui cobrir les necessitats dels dos col·legis més petits de la ZER, el de Preixens i el de Puigverd d’Agramunt. Els preocupa la supervivència de l’escola.“Hem apostat per l’escola rural i s’hauria de permetre la matrícula d’alumnes que no siguin del poble. Així es reforçaria el projecte de centres rurals i s’evitaria la despoblació dels pobles”, valoren les famílies, que es van reunir al juny amb la direcció dels tres col·legis, alcaldes, sindicats i representants d’Educació per analitzar la situació. Es van citar al setembre fins a tenir la resolució de la conselleria.