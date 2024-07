Un dipòsit de lona per subministrar aigua a tres masies i als Bombers

La Baronia de Rialb ha instal·lat un dipòsit flexible de lona per donar aigua potable a tres masies del municipi i per proveir els equips d’extinció d’incendis. Es tracta d’una dipòsit que, gràcies a l’estructura i teles específiques, l’aigua no s’altera ni es tenyeix. El recobriment hidròfob de la tela li dona una durada notable i el tanc es pot utilitzar per a emmagatzemament repetits i prolongats. La seua estructura tancada evita la contaminació externa (com la caiguda d’insectes o fulles) i l’absència d’aire evita que hi proliferin els microorganismes. L’alcalde de la Baronia de Rialb, Antonio Reig, va apuntar que és un dels sistemes més econòmics i sostenibles per a l’emmagatzematge i distribució de l’aigua amb una qualitat excel·lent, ja que porta incorporada la xarxa de canonades i bombes per distribuir-la. Va afegir que permetrà que les masies més aïllades del municipi, com les de Casanova, Turpí o Martimà, puguin disposar d’aigua potable i, a més, “garantim que un dels dipòsits contra incendis del municipi estigui sempre ple”. Va assegurar que es tracta d’una solució “perfecta” per a municipis que tenen una gran superfície de terreny, la majoria de boscos, i on és difícil desplegar la xarxa de proveïment municipal per la difícil orografia del terreny. El municipi té 12.000 hectàrees de massa forestal i 2.100 de sòl agrícola.

L’aigua arriba a aquesta cisterna de 50 metres cúbics per gravetat des del pantà de Rialb i des d’allà es bomba i es distribueix fins als habitatges i el dipòsit contra incendis de la zona nord del municipi. Segons Reig, aquest tipus d’infraestructures “són una solució senzilla, adaptable i portàtil”. Va afegir que la instal·lació d’aquest tanc no va requerir grans moviments de terres i la instal·lació va ser relativament fàcil. Segons Reig, al municipi hi ha altres cisternes d’aquest tipus que s’utilitzen per regar finques, especialment plantacions de tòfona negra. Va assegurar que en entorns muntanyosos, escarpats o de difícil accés, com és el de la Baronia de Rialb, aquest tipus de dipòsits flexibles són una solució ideal per emmagatzemar l’aigua, sigui quin sigui el seu ús, sobretot per la facilitat d’instal·lació i “perquè és més barat que construir un dipòsit de formigó tradicional”. Aquesta infraestructura de subministrament domiciliari d’aigua potable a la zona nord del municipi està instal·lada en una finca privada després que el consistori arribés a un acord de cessió amb el titular dels terrenys per facilitar la instal·lació d’aquesta infraestructura.