Un tirolina d'1,1 km creuarà Rialb

L’embassament de Rialb tindrà una tirolina d’1,1 quilòmetres que enllaçarà el nucli de Vilaplana, a la Baronia de Rialb, amb el municipi de Tiurana. Tindrà un desnivell de més de 100 metres i es complementarà amb un catamarà elèctric que traslladarà de nou els usuaris a l’embarcador de Vilaplana, conegut com el Grau de Paradís. El projecte, que estan tramitant tots dos ajuntaments, contempla una inversió de 200.000 euros i compta amb una subvenció del Repte Demogràfic de la Diputació. Està previst que les obres es puguin adjudicar a finals d’any perquè estigui operativa la primavera que ve. A més, calculen que la instal·lació d’aquest equipament generi una ocupació d’entre vuit a deu llocs de treball.

L’objectiu del projecte és la implantació d’un equipament per ampliar les activitats esportives i de lleure i complementar el projecte turístic dels sis pobles de l’embassament de Rialb, entre la Noguera i l’Alt Urgell, que preveu una inversió de 2,5 milions d’euros dels fons Next Generation per poder desenvolupar una vintena de projectes.

L’accés a la tirolina es podrà fer des dels dos costats de l’embassament, on s’habilitaran serveis per traslladar els usuaris, ja sigui amb un vehicle elèctric, bicis o el catamarà. L’alcalde de la Baronia, Antoni Reig, va explicar que a Vilaplana s’ubicarà l’oficina de recepció i allà s’iniciarà un sender de 200 metres fins a la plataforma, on s’instal·larà la tirolina. Per un altre costat, a la península de Tiurana també s’habilitarà un servei de bicis elèctriques i un embarcador (projecte que executarà el consorci Segre Rialb).

Per la seua part, l’alcalde de Tiurana, Àngel Villarte, va assegurar que l’enclavament d’aquesta iniciativa turística “és únic i d’una gran bellesa, ja que el recorregut es farà per sobre de les aigües de Rialb”. Va afegir que es tracta d’una instal·lació que no requereix subministrament elèctric ni afecta cap espai de bosc, per la qual cosa “tot el projecte és 100% sostenible”. La voluntat dels dos municipis és oferir una activitat d’esport d’aventura nova al territori, que permetrà potenciar l’activitat als pobles de la zona i impulsar els seus recursos. De moment, tots dos consistoris estan estudiant un model de gestió.

La tirolina de l’embassament de Rialb serà una de les que tindrà més longitud d’Espanya i la segona de Catalunya, després de la prevista a la Vall de Boí, que tindrà 1,2 quilòmetres. A Osca n’hi ha una de dos quilòmetres a Ordesa; una altra a Fuentespalda de 1.980 metres a Terol, una altra de 1.600 metres a Cantàbria o una altra de 1.300 a Màlaga.

Noves rutes amb el catamarà solar de dotze places

El consorci Segre Rialb ha adjudicat el contracte per adquirir un catamarà solar per fer rutes turístiques per l’embassament. Ha estat adjudicat per 188.571 euros i és un dels projectes del pla turístic de l’entorn del pantà que compta amb fons europeus. Fa un any el consorci va modificar el projecte i va reduir les places inicialment previstes de 24 a 15, per fer-lo més viable. Es contemplen tres embarcadors (un a la península de Tiurana), que se sumaran a uns altres dos de ja executats per la CHE.