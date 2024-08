Desmantellada una plantació amb 3.000 plantes de marihuana prop del pantà de Canelles, a la Noguera

Publicat per acn

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració dels Agents Rurals, han desmantellat aquest dijous una plantació amb 2.949 plantes de marihuana entre els termes municipals d'Àger i Os de Balaguer (Noguera). Efectius d'Agents Rurals van descobrir la plantació fa dues setmanes mentre realitzaven tasques de prevenció d'incendis en un paratge proper al pantà de Canelles. La policia va fer comprovacions al lloc i va constatar que es tractava d'una plantació de marihuana molt amagada, ubicada en una zona boscosa de difícil accés, a la qual només s'hi podia arribar a peu. El paratge estava vigilat per dues persones que controlaven els possibles accessos per arribar al lloc i que van fugir quan van adonar-se que la plantació havia estat descoberta.

La plantació estava distribuïda en diferents bancals d'un barranc on també s'hi havien habilitat dos llocs per assecar-hi les plantes. A més, la policia va localitzar ocultes entre la massa forestal, una tenda de campanya i un tendal on els responsables de la plantació hi cuinaven i hi havien fet vida.

Aquest dijous la policia va disposar de l'autorització judicial per destruir les plantes al mateix lloc del cultiu. Així, a primera hora del matí, efectius de la Unitat d'Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Balaguer, acompanyats per efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius es van desplaçar a la zona per desmantellar la plantació. En l'operatiu hi van participar també efectius del Cos d'Agents Rurals, els quals van transportar amb helicòpter la maquinària necessària per a efectuar la destrucció de les plantes.

Aquest estiu, a la comarca de la Noguera s'han desmantellat dos cultius més com el desmantellat ahir, localitzats en zones boscoses amagades, inhòspites i de difícil accés que, a demés d'il·legals, la policia remarca que suposen un alt risc d'incendi forestal perquè els seus responsables hi acampen i hi cuinen mentre cuiden aquests cultius. A més, també generen una quantitat de residus, com ara els plàstics del recipients utilitzats, que són de difícil gestió donada la seva ubicació.

La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions en el pròxims dies.