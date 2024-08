Un incendi calcina 68 ha a Artesa de Segre i Vilanova de Meià i confina quatre pobles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat treballen des de primera hora de la tarda d’ahir en l’extinció d’un incendi forestal entre Artesa de Segre i Vilanova de Meià, a la Noguera, en plena onada de calor. A última hora d’ahir el foc, que amenaçava la serra de Comiols, havia calcinat 68 hectàrees, segons els Agents Rurals, que treballaven amb la hipòtesi que l’incendi va ser ocasionat accidentalment per una màquina que segava farratge.

Boada (Vilanova de Meià) i Montargull (Artesa de Segre) van ser confinats a les 16.45, mesura que en el primer municipi s’ampliava a Tòrrec i Lluçars a les 18.10. El confinament es va aixecar abans de la mitjanit, a l’espera d’estabilitzar l’incendi.Els Bombers van ser alertats a les 15.23 hores. Inicialment van activar 25 dotacions terrestres i sis mitjans aeris però, davant de l’envergadura i potencialitat, van arribar a sumar 95 equips (17 helicòpters i hidroavions) i 270 efectius.Van utilitzar foc tècnic al flanc esquerre per evitar que les flames arribessin a una zona de barrancs i els agricultors de la zona van llaurar diversos camps. També es va tallar la carretera L-512 a Artesa i es va desviar el trànsit per la C-1412b.L’inspector dels Bombers Joan Rovira va explicar que “un dels problemes més grans ha estat que la capçalera del foc encenia focus secundaris”. Concretament fins a 400 metres. També va assegurar que “una línia d’alta tensió ha dificultat el treball dels mitjans aeris”. Els Bombers van muntar un centre de control al parc d’Artesa. A les 19.30 hores havien cremat 68 hectàrees, 65,85 de terreny forestal i 2,15 d’agrícoles. L’àrea potencial del foc és de 600 hectàrees.Val a recordar que el juny del 2022 hi va haver un gran incendi forestal en aquesta zona, a Baldomar, que va calcinar 2.702 hectàrees. I aquestes últimes setmanes s’han registrat diversos incendis al sud de l’Urgell que han arrasat prop de 300 ha. D’altra banda, des d’aquesta mitjanit els Agents Rurals restringeixen l’accés a dos espais naturals lleidatans –la Baronia de Rialb i la Ribera Salada– per perill extrem d’incendi a causa de l’onada de calor (més informació a la pàgina 33). A més, hi ha 31 municipis lleidatans amb el nivell 4 del Pla Alfa. Són de l’Alt Urgell (3), les Garrigues (15), la Noguera (5), el Pallars Jussà (2), el Solsonès (6) i l’Urgell (5). A Catalunya són 70 localitats.