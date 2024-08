Una jove socorrista auxilia una nena de 4 anys a les piscines de Montgai

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una jove socorrista, Rut Bellmunt, explica que el passat 17 de juliol va auxiliar una nena de 4 anys després de patir una indisposició a les piscines municipals de Montgai. “Laa petita era amb la seua àvia quan, al sortir de l’aigua, no reaccionava per la qual cosa la van treure ràpidament i em van trucar”, assenyala a aquest diari. La socorrista va començar a fer-li les maniobres de reanimació al comprovar que no reaccionava fins que va aconseguir que “escopís l’aigua que s’havia empassat i va començar a plorar”. Bellmunt va assenyalar que l’ambulància va arribar molt de pressa i que van traslladar la menor a l’hospital Arnau de Vilanova per comprovar que tot anava bé. “Em van dir que l’endemà havien tornat a la piscina, perquè no volien que la petita agafés por a l’aigua. Va ser un ensurt molt gran”, va remarcar.