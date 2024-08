Adeu a Maria Novell, l'última quiosquera de Ponts

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La localitat de Ponts es va acomiadar aquesta setmana de Maria Novell, filla de cal Carter i distribuïdora de premsa durant tota la seua vida des del quiosc del número 3 de la carretera de la Seu d’Urgell. Va morir a casa als 83 anys diumenge passat i tant veïns de la zona com visitants que acudien al seu local li van donar un últim adeu aquest dilluns en una concorreguda cerimònia. Amb la seua marxa arriba també al final la llibreria Novell, l’últim quiosc de Ponts i un dels negocis més emblemàtics de la zona. Malgrat que Novell es va jubilar fa poc més d’un any, encara se la podia veure cada matí despatxant al local. Venia no només diaris, sinó també llibres, segells, regals i loteria. Molts la coneixien per ser de cal Carter a causa que l’Àngel, el seu pare, va ser en el seu dia el carter de la localitat. “Era molt detallista i posava una gran cura a embolicar regals”, explica Isabel Sala, la seua fillola, que afirma que “totes les generacions de Ponts han passat alguna vegada pel quiosc, ja fos per comprar joguets, material escolar o llibres de text”.