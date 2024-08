La Noguera tanca el programa estival de voluntariat JoVa (Joves i Valors) amb una sortida a PortAventura World

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 350 joves de 18 municipis de la comarca de la Noguera que aquest estiu han participat en una nova edició del programa JoVa (Joves i Valors) van visitar dimecres PortAventura World. Aquesta activitat clausura l’edició d’aquest any del JoVa, una iniciativa creada i impulsada per l’Oficina Jove del consell de la Noguera i dirigida a joves d’entre 12 i 17 anys per fer voluntariat als seus pobles i millorar espais públics i equipaments.

Totes les localitats participants van fer el JoVa el mes de juliol i els joves han destinat a l’activitat un mínim de 30 hores. D’altra banda, l’excursió a aquest parc temàtic i d’atraccions de Tarragona ha anat a càrrec de l’oficina Jove i com a agraïment als participants de la comarca.