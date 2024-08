Primera fase dels vestidors i magatzem de la pista esportiva

Torrelameu ha finalitzat la primera fase de les obres dels vestidors de la pista poliesportiva municipal, que ha consistit en la construcció de l’estructura i la coberta. Hi ha quatre vestidors amb dutxes compartides, un espai per als àrbitres i un altre per oferir un servei als usuaris d’aquestes instal·lacions esportives. Així mateix, també es preveu una zona de magatzem municipal. El projecte que promou l’ajuntament de Torrelameu suposarà una inversió de 170.000 euros, dels quals 120.000 procediran d’una subvenció del pla únic d’obres i serveis (PUOSC) de la Generalitat i la resta de fons propis del consistori.

D’altra banda, avancen les obres de la construcció de la pista de pàdel que es construeix a la zona esportiva de la Pleta. L’alcalde, Carles Comes, va apuntar la necessitat de disposar d’unes instal·lacions d’aquest tipus a l’àrea esportiva.