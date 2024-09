Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Torrelameu dotarà el consultori mèdic local de més material sanitari i aparells per millorar l’assistència sanitària i fer diagnòstics i tractaments als usuaris que evitin desplaçaments al CAP de Balaguer o les urgències de Lleida. Pel seu costat, l’alcalde de Torrelameu, Carles Comes, va apuntar que abans d’acabar l’any hi haurà més serveis que milloraran la vida dels veïns de la localitat.