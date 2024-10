“A Balaguer, la nit s'està morint”

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“La vida nocturna a Balaguer s’està perdent, la nit es mor”, explica Gerard del Río, un dels pocs empresaris de l’hostaleria que exploten locals musicals a la capital de la Noguera, que fa unes dècades se situava com un dels principals focus de lleure nocturn de la demarcació de Lleida.

De l’àmplia oferta històrica de pubs de la ciutat, que es completava amb sales de concerts com Ubbe i La Mercantil, reconvertida com a sala d’arts escèniques, només en queden tres, i dos (el Sifó i l’Adagio) s’atansen al tancament, o a un improbable traspàs en el millor dels casos, per la jubilació dels seus propietaris.L’únic que en principi seguirà obert, almenys a mitjà termini, és el Clàssic, que regenta Del Río. “La idea és seguir”, assenyala l’empresari, que al maig va afegir a l’escarida oferta de lleure nocturn de la ciutat la sala Hype, un espai amb capacitat per a 250 persones que obre una vegada al mes i en el qual també s’organitzen esdeveniments de caràcter privat.“Aquest cap de setmana obrim i hem fet sold-out, tenim tot l’aforament venut”, explica Del Río.Coincideix amb Francesc Almira, tècnic de Joventut de l’ajuntament, que el lleure nocturn del cap de setmana s’acaba a les tres del matí a Balaguer.“Els locals tanquen a les tres. Els joves han canviat la manera de sortir. El lleure nocturn ha canviat”, indica el tècnic municipal.La deriva que ha tingut durant els últims anys el sector de la nit no és exclusiva de Balaguer, sinó que s’està donant de manera generalitzada tant a les zones rurals i les seues capçaleres com a les àrees urbanes de tot Catalunya i de bona part de l’Estat.

Els sociòlegs Pep Espluga i David Pac, de les universitats Autònoma de Barcelona i de Saragossa, assenyalen diversos factors com la clau d’aquests processos: hi ha un canvi en els hàbits de consum dels adults que el desplaça a les hores diürnes, un altre en el dels joves, que sempre han optat per espais més privats que públics i que ara cobreixen part de les seues necessitats relacionals a través de les xarxes socials, i un més, en ambdós grups, que apunta a una reducció dels consums quotidians, com era el que es feia als pubs, per concentrar-los en dates concretes.

Del Río, no obstant, afegeix un altre ingredient a aquest quadre en el cas de Balaguer: “Falta seguretat, hi ha una inseguretat enorme al carrer. I aquest és un dels motius pels quals la gent opta per no sortir de nit.”“L’Administració no ho posa fàcil a l’hora d’organitzar esdeveniments”, afegeix, mentre que esmenta com a exemple el projecte per organitzar un tardeig fa uns mesos a l’esplanada del Sant Crist, que comptava amb l’autorització del bisbat. “Com s’ha d’organitzar un esdeveniment amb 2.000 persones si no pots garantir la seguretat”, planteja. L’Associació de Comerciants Eix Urgell de Balaguer va presentar en aquest sentit fa uns mesos a l’ajuntament una petició de reforç de la seguretat amb 700 firmes de suport, va anotar l’empresari.

Aquest any el consistori recupera la revetlla de Cap d’Any com a, precisament, alternativa a l’absència d’oferta de locals de lleure, ja que els pocs que segueixen oberts tanquen aquella nit. “Estem organitzant concerts, que tenen molt èxit perquè no hi ha oferta”, afegeix.

“Si l’oferta privada no existeix, et veus obligat a organitzar algun esdeveniment i a oferir una alternativa. A més, això evita que els joves agafin el cotxe per anar a altres llocs de festa”, explica Francesc Almira, tècnic de Joventut de l’ajuntament de Balaguer.