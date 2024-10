Bones previsions de vendes a Firauto amb 200 vehicles

Balaguer va obrir ahir les portes de la nova edició de Firauto, la fira del vehicle d’ocasió i complements. Al voltant d’una vintena d’expositors presenten 200 vehicles, tots revisats i amb un gran nivell d’opcions: des de les més econòmica, a l’espai del Mercat de la Ganga, amb cotxes que no poden superar els 6.000 euros; fins a vehicles de gerència o quilòmetre zero. Així mateix, també hi ha oferta de remolcs i maquinària industrial, complements per a automòbils, àudio i un espai dedicat a les caravanes i autocaravanes de lloguer, furgonetes. Per segon any Firauto acull un espai dedicat a la mobilitat elèctrica amb la voluntat de donar a conèixer les diferents opcions de vehicles.

Des de l’organització van destacar que el parc de vehicles de gerència i amb molt pocs quilòmetres dona a aquest certamen un valor afegit pel que fa a la qualitat dels vehicles i del mateix certamen, i això fa que les perspectives de vendes siguin molt bones aquest any. Així mateix, van destacar que el fet que el visitant pugui veure més de 200 vehicles en una sola mostra, facilita la compra i dona més opció per poder escollir entre tots els productes presentats. Van apuntar que a diferència dels vehicles nous que es poden adquirir fàcilment per altres canals de compra, el de l’ocasió és diferent i singular i difícilment se’n troba un altre d’igual.

D’altra banda, el vestíbul del pavelló d’Inpacsa, on se celebra la fira, acull una exposició divulgativa sobre el consum d’alcohol i substàncies a la conducció. Forma part d’un programa per a la prevenció de les drogodependències, que s’ha dissenyat com a eina per fomentar la reflexió sobre el consum de begudes alcohòliques des de diferents àmbits i espais juvenils. També comptarà amb un circuit slot i un de karts elèctrics.

El certamen va obrir ahir a la tarda i seguirà avui i demà de les 10.00 a les 14.00 hores i de les 16.00 a les 20.00 hores, en un horari ampliat perquè els visitants i compradors puguin tenir més temps. La delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, va ser ahir l’encarregada d’inaugurar el certamen i va estar acompanyada per les autoritats locals.